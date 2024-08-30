Институт изучения войны в последние дни наблюдал успехи оккупационной армии в этих районах.

Российские захватчики сейчас проводят две тактические операции в рамках наступления на Покровск и пытаются окружить позиции ВСУ между Мирноградом и Гродовкой. В ISW рассказали, каким образом оккупанты могут попытаться захватить Покровск.

Первая тактическая операция проходит вдоль линии Новогродовка-Гродовка к востоку от Покровска. Для продвижения к окраинам города россиянам нужно захватить сначала Мирноград.

Вторая тактическая операция реализуется вдоль линии Селидово-Украинск-Горняк на юго-восток от Покровска. Здесь враг пытается расширить свою группировку и устранить уязвимые места для контратак со стороны Сил обороны.

Видео дня

По мнению аналитиков, военное командование РФ, вероятно, рассматривает обе операции как предпосылки для начала интенсивных наступательных действий на сам Покровск.

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил 29 августа, что наиболее горячие бои на этом направлении идут сразу в нескольких точках:

на восточных окраинах Гродовки (к востоку от Покровска);

на юго-запад от Гродовки возле Красного Яра, в пределах Новогродовки (на юго-восток от Покровска);

непосредственно к востоку от Селидово возле Михайловки (к юго-востоку от Покровска).

Институт изучения войны в последние дни наблюдал успехи оккупационной армии в этих районах. Недавно противник окружил украинские позиции к юго-востоку от Покровска вдоль Карловского водохранилища и заставил ВСУ отступить с ограниченных позиций в этом районе.

Вероятно, россияне надеются достичь подобного эффекта, пытаясь окружить украинские позиции между Мирноградом и Гродовкой, хотя остается непонятным, смогут ли захватчики поддерживать относительно быстрые темпы продвижения через сравнительно большой город Мирноград и его окрестности.

Война в Украине - ситуация на Покровском направлении

Как сообщал УНИАН, на направлении Покровска и Торецка РФ собрала группировку из 201 тысячи человек.

Боец ВСУ Евгений Иевлев с позывным "Шейх" рассказал о тяжелой ситуации на восточном фронте в районе Покровска и Торецка. По его словам, ситуация меняется трижды в день. У врага не замечено никаких ослаблений позиций или уменьшения количества техники и личного состава. В последние два месяца противник постоянно штурмует, не делая паузы на перегруппировку или ротации.

Вас также могут заинтересовать новости: