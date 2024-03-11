Насильно вывезенных из Украины детей в РФ считают потенциальными террористами.

В Российской Федерации разработали специальные методички, в которых содержатся инструкции для "перевоспитания" украинских детей.

По данным "Медузы", за "индоктринацию" украинских детей отвечает российское министерство просвещения. Задача чиновников - "перевоспитать" маленьких украинцев – принудить забыть о родине, убедить, что они никогда не увидят родителей.

Указанным министерством даже разработан специальный "словарь", который предназначен для школьных учителей, чтобы те знали, какие слова и выражения могут использовать украинские дети. Из "словаря" следует, что "Слава Украине! Героям слава! - националистическое приветствие", "Кацапы, ватники - уничижительное прозвище представителей русской национальности", "Рашизм — неофициальное название политической идеологии и социальной практики правящего режима России начала XXI века…", а термин "орки" используется русофобами и экстремистами для оскорбления российских военнослужащих.

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К словарю прилагается методичка "Профилактика конфликтов, проявлений экстремизма и терроризма в поликультурной образовательной среде". В ней говорится, что появление в речи "специфического сленга" или даже просто обсуждение "политических тем" может быть признаком того, что среди детей распространена "деструктивная идеология".

"В изученных "Медузой" документах, составленных в министерстве, эта идеология, впрочем, подробно не описана. Зато подчеркивается, что дети якобы подвергались ее "влиянию" — просто потому, что жили на территории Украины. В чем заключалось "влияние", также не уточняется", — пишет издание.

Отмечается, что перед учителями РФ поставлена задача - "переориентация и становление российской идентичности" детей оккупированной части Украины. В специальной методичке, которую пропагандисты разработали для подростков, прибывших из зоны боевых действий, говорится: дети могут проявлять "протест", "капризность", "недоверие к взрослым", агрессивно вести себя и пр. При этом задача кремлевской пропаганды – выхолостить в детях украинскую идентичность и связь с близкими людьми. Например, не жалеть несовершеннолетних, потерявших родителей, а прямо сказать, что близкие люди погибли, а дом - разрушен.

В расследовании сказано, что в итоге школьник должен ощутить "чувство гордости" за РФ, идентичность с государством-агрессором и пр. При этом войну - единственную причину, по которой дети оказались в России, — методичка Минпросвещения РФ описывает как: "осложнение геополитической обстановки, побуждающее семьи к вынужденному переселению".

Как отмечается, "интеграцией" украинских детей в РФ озаботились потому, что их боятся, считая "потенциальными террористами". Другими словами, пропагандисты понимают, что дети, которых насильно вывезли во враждебную среду, могут начать противодействовать. В изученных "Медузой" документах среди будущих потенциальных угроз упоминаются "вооруженное нападение" (в том числе "с использованием горючих жидкостей"), "захват заложников", "срабатывание взрывного устройства", "поджог", "атака беспилотным воздушным судном".

При этом, по мнению расследователей, речь идет не об интеграции украинцев, а об ассимиляции, маргинализации.

Также "Медуза" узнала, что личная жизнь детей стремятся тщательно контролировать спецслужбы. На всех попавших под мониторинг заводится отдельная карточка. Десятки таких анкет оказались в распоряжении "Медузы": каждая содержит не только фото, адрес и телефон конкретного подростка, но и подробный анализ его соцсетей — вплоть до подсчета комментариев, лайков и репостов.

Напомним, Россия похищает украинских детей и ежедневно готовит новые списки на депортацию. По официальным данным (на декабрь 2023 года) почти 20 тысяч детей вывезены в Россию и только полтысячи удалось вернуть домой. Для помощи в этом сложном деле Украина привлекает международную коалицию по возвращению украинских детей.

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