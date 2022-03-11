Он отмечает, что у белорусов есть шанс вписать в свою историю славную страницу - перейти на сторону Украины.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук обратился к белорусам из-за российской провокации против них.

Об этом говорится в заметке на его странице в Facebook.

"Уважаемые белорусы!.. Украина не имела и не имеет никакого намерения вести против дружественного белорусского народа, как и любого другого, агрессивные действия. Мы, украинцы, мирный народ, который стоит за свои земли. И никому не дадим здесь властвовать. Зато русский "братский" для вас народ поступил с вами совсем не по-братски. Провокация с бомбардировкой вашей территории - преступный план Путина, в котором, как он планировал себе, вы - шахматные пешки", - подчеркнул спикер.

Он подчеркнул, что российские войска начали бомбить белорусские территории, чтобы обвинить в этом Украину.

"РФ пытается втянуть вас в войну с нами. Но! У вас все еще есть шанс вписать в свою историю славную страницу - перейти на сторону Украины. Поэтому вопрос фактически стоит "или-или". Или вы, исполняя волю путина-лукашенко, бесславно погибнете, либо станете на сторону наших народов и фактически (станете - УНИАН) национальными героями Беларуси и Украины. Выбор за вами", - подчеркнул Стефанчук.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 марта, Государственная пограничная служба Украины сообщила, что российские оккупанты атаковали белорусскую территорию на границе с Украиной.

В ГПСУ отметили, что такая атака и действия врага на населенные пункты Беларуси являются сознательной провокацией, чтобы втянуть вооруженные силы Республики Беларусь в войну с Украиной.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович призвал белорусов не дать России втянуть себя в войну против Украины.