РФ использует тактику "шахид-мобилей".

Российские войска, вероятно, начиняют старую советскую технику взрывчаткой и покидают ее вблизи позиций ВСУ, сообщает InformNapalm, ссылаясь на слова отдельных бойцов.

"Шахид-мобили" отправляют в какую-то посадку, используя, как приманку. Тем временем другие оккупанты наблюдают с дрона и взрывают "шахид-мобили", если к ним приближаются люди.

"Новая тактика п*доров: заехала МТЛБ на позицию в посадку, глянули - механа нет, никого в машине нет, в небе увидели дрон, сразу отошли на метров 100, оно как гупнуло, в посадке деревья повырывало. Будьте осторожны", - цитирует издание слова очевидцев.

Вероятно, именно с этой целью враг накапливает устаревшую советскую технику типа БТР-50П/ ПК, замечает издание.

Потери РФ в Украине - актуальное

Российская армия продолжает нести большие потери в боях с ВСУ. Причины резкого роста потерь врага две - некачественный мобилизационный ресурс и дефицит техники, пояснил эксперт Александр Коваленко.

Тем не менее Кремль продолжает бросать в бой неподготовленное "мясо". Очередным фиаско завершилась попытка противника штурмовать ВСУ в районе Угледара.

Британская разведка недавно писала о 200 тысячах "обезвреженных" россиян в войне с Украиной, из которых 60 тысяч - ликвидированы.

В разведке НАТО уточнили, что на фоне нового масштабного наступления РФ теряет на каждые 90 квадратных метров захваченной территории до 2 тысяч военных. Чем закончился один из таких штурмов - показал Пригожин: "вагнеровец" выложил в сеть фото с горой трупов своих наемников.

Потери в технике РФ тоже большие. По подсчетам IISS, с 24 февраля Россия потеряла около 50% своего довоенного парка современных танков Т-72Б3 и Т-72Б3М. Кроме того, враг существенно истощил свои запасы крылатых ракет, потери понесла и российская авиация.

В сети появились подтверждения очередного уничтожения российского "Солнцепека", уникальной РЭБ-станции "Палантин" и танков "Прорыв", которыми гордится российский ОПК.

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