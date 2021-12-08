В этот перечень вошли не только погибшие непосредственно на фронте, но и те, кто умер впоследствии в результате полученных ранений.

С начала российской агрессии в результате ранений погибли 4 тыс. 488 украинских военных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил главный специалист отдела учета и сохранения мест памяти Украинского института национальной памяти Владислав Куценко.

Он подчеркнул, что в сформированный институтом перечень входят не только военные, которые погибли непосредственно на фронте, но и те, кто умер впоследствии в результате полученных ранений.

"Поэтому наша цифра точно не совпадает с цифрой Минобороны... Это 4 тыс. 488 погибших", - отметил Куценко.

Читайте такжеЗеленский: у украинцев в голове нет идеи нападать на РоссиюКак сообщал УНИАН, в марте 2021 года в Организации Объединенных Наций (ООН) заявили, что с начала войны на Донбассе - с апреля 2014 года - погибли более 3,3 тыс. гражданских лиц.

Кроме того, по данным ООН, с середины апреля 2014 года до конца июня 2021 года в целом жертвами войны на Донбассе стали от 42 500 до 44 500 человек.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала в октябре, что в результате агрессии РФ в Украине погибли 158 детей, более 3 000 - получили ранения.

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Автор: Антонина Доломанжи