На протяжении так называемого "перемирия" на Донбассе, которое начало действовать 27 июля 2020 года, на фронте в результате обстрелов погибли 45 бойцов ВСУ, 150 - получили ранения.
Об этом пишет "Громадське" со ссылкой на информацию Вооруженных сил Украины.
Всего с апреля 2014 года на фронте погибли 2705 украинских военных, а еще 10280 получили ранения.
Как пишет СМИ, это данные по состоянию на 18 июля - после того стало известно о смерти в больнице 29-летнего военного Александра Горбенко из Кривого Рога. Также в эту статистику не входят случаи, когда солдаты подрываются на взрывных устройствах.
Перемирие на Донбассе
С полуночи 27 июля 2020 года на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.
Российские оккупанты регулярно осуществляют обстрелы украинских позиций.
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