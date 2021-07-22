Режим прекращения огня начал действовать с полуночи 27 июля 2020 года, однако боевики постоянно его нарушают.

На протяжении так называемого "перемирия" на Донбассе, которое начало действовать 27 июля 2020 года, на фронте в результате обстрелов погибли 45 бойцов ВСУ, 150 - получили ранения.

Об этом пишет "Громадське" со ссылкой на информацию Вооруженных сил Украины.

Всего с апреля 2014 года на фронте погибли 2705 украинских военных, а еще 10280 получили ранения.

Как пишет СМИ, это данные по состоянию на 18 июля - после того стало известно о смерти в больнице 29-летнего военного Александра Горбенко из Кривого Рога. Также в эту статистику не входят случаи, когда солдаты подрываются на взрывных устройствах.

Перемирие на Донбассе

С полуночи 27 июля 2020 года на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Российские оккупанты регулярно осуществляют обстрелы украинских позиций.

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Автор: Юрий Годован