В больнице Харькова скончался тяжелораненый в зоне ООС военный Александр Горбенко из Кривого Рога.
Об этом сообщает сайт "Первый городской".
"Утром 19 июля остановилось сердце 29-летнего криворожского военнослужащего Александра Горбенко. Парень получил тяжелые ранения во время обстрела в зоне ООС. Его эвакуировали на вертолете в харьковскую больницу, но, к сожалению, спасти не смогли", - рассказала советник председателя Днепровской ОГА Татьяна Губа.
Сообщается, что 15 июля вечером при обстреле в зоне ООС криворожский военный Александр Горбенко получил тяжелые ранения и был немедленно госпитализирован вертолетом в Харьков. Украинский военный получил 80% ожогов тела. Александр Горбенко защитал Украины от окупантов с 2014 года.
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