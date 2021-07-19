Парень получил тяжелые ранения во время обстрела в зоне ООС.

В больнице Харькова скончался тяжелораненый в зоне ООС военный Александр Горбенко из Кривого Рога.

Об этом сообщает сайт "Первый городской".

"Утром 19 июля остановилось сердце 29-летнего криворожского военнослужащего Александра Горбенко. Парень получил тяжелые ранения во время обстрела в зоне ООС. Его эвакуировали на вертолете в харьковскую больницу, но, к сожалению, спасти не смогли", - рассказала советник председателя Днепровской ОГА Татьяна Губа.

Сообщается, что 15 июля вечером при обстреле в зоне ООС криворожский военный Александр Горбенко получил тяжелые ранения и был немедленно госпитализирован вертолетом в Харьков. Украинский военный ​​получил 80% ожогов тела. Александр Горбенко защитал Украины от окупантов с 2014 года.

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Автор: Олег Давыгора