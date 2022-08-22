Ночью оккупанты нанесли удар по Харькову со стороны Белгорода.

Сегодня ночью россияне нанесли удар по Харькову со стороны Белгорода.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает мэр Харькова Игорь Терехов.

"Снова ракетный удар и снова по Киевскому району. Продолжая свою практику ночных обстрелов, в 2:49 наш враг со стороны Белгорода обстрелял инфраструктурный объект. Разрушено двухэтажное здание. Был небольшой пожар, информации о пострадавших нет", - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, вчера вечером россияне обстреляли ракетами Киевский район Харькова. "Предварительно три "прилета". Также есть предварительная информация о пожаре на одном из нежилых объектов и в частном доме", - написал тогда Терехов.

Ранее также сообщалось, что сегодня ночью в Харькове прогремела серия взрывов. По данным СМИ, россияне били целостными 300мм ракетами из РСЗО, либо изменили позиции в Белгороде. При этом вылеты ракет фиксировать не удается.

Напомним, на Харьковском направлении оккупанты пытались наступать в направлении Харькова, ВСУ отбили атаку. Ранее городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что в пятницу утром, 18 августа, захватчики ударили по трем районам Харькова. По его данным, противники попали в жилое здание и инфраструктурный объект.

Тем временем в Харькове, который ежедневно страдает от артиллерийского огня РФ,установили первую остановку-укрытие. В ней можно будет спрятаться и переждать воздушную тревогу.

Железобетонная конструкция вмещает не менее 50 человек, сидячих мест рассчитано на двенадцать. Внутри укрытие оснащено камерами наблюдения и 100 кг песка на случай пожара. Также там размещена карта движения и расписание транспорта.

По словам мэра Игоря Терехова, всего таких остановок планируется установить 25 штук. Такие же остановки-укрытия планируют построить и в Киеве.

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