Россияне в очередной раз атаковали украинские города.

В пятницу утром в Харькове и Николаеве раздались взрывы.

Об этом в Telegram заявили мэры городов Игорь Терехов и Александр Сенкевич.

По словам николаевского главы Сенкеевича, мощные взрывы прогремели в городе во время воздушной тревоги около в 4:06 утра.

В свою очередь, городской голова Харькова Терехов сообщил об ударах российских оккупантов по трем районам – Киевский, Основянский и Немишлянский.

"В одном случае имеем попадание в жилое здание, предварительно без пострадавших. Также есть прилет по инфраструктурному объекту. Там пожар", - написал он.

ОБНОВЛЕНО 7:58. Стало известно об одном пострадавшем.

Война в Украине: актуальные данные

Вечером, 18 августа, украинские военные на востоке отбили вражеские штурмы и наступления на нескольких направлениях. Оккупанты получили жесткий отпор и отступили.

Оккупанты провалили наступление на Бахмутском направлении, на Авдеевском и Новопавловском врагу так и не удалось улучшить тактическое положение.

По данным Института изучения войны и украинской разведки, россияне в ближайшее время готовят серию провокаций на Запорожской АЭС, чтобы обвинить в ней Украину.

Между тем, вечером 18 августа, на оккупированных РФ украинских территориях и в Белгородской области раздались взрывы на военных объектах российских захватчиков.

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