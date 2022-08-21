Россияне продолжают обстреливать Харьков ракетами / фото УНИАН, Андрей Мариенко

Российские оккупанты совершили ракетный обстрел Киевского района Харькова.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Ракетный обстрел Киевского района. Предварительно три "прилета". Также есть предварительная информация о пожаре на одном из нежилых объектов и в частном доме", - написал Терехов.

По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, один человек пострадал в результате обстрела. "Попадание в частное домовладение. Пожара нет", - отметил он.

Напомним, на Харьковском направлении оккупанты пытались наступать в направлении Харькова, ВСУ отбили атаку. Ранее городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что в пятницу утром, 18 августа, захватчики ударили по трем районам Харькова. По его данным, противники попали в жилое здание и инфраструктурный объект.

Тем временем в Харькове, который ежедневно страдает от артиллерийского огня РФ,установили первую остановку-укрытие. В ней можно будет спрятаться и переждать воздушную тревогу.

Железобетонная конструкция вмещает не менее 50 человек, сидячих мест двенадцать. Внутри укрытие оснащено камерами наблюдения и 100 кг песка на случай пожара. Также там размещена карта движения и расписание транспорта.

По словам мэра Игоря Терехова, всего таких остановок планируется установить 25 штук. Такие же остановки-укрытия планируют построить и в Киеве.

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