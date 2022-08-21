По словам мэра, есть предварительная информация о пожаре на одном из нежилых объектов и в частном доме.

Российские оккупанты совершили ракетный обстрел Киевского района Харькова.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Ракетный обстрел Киевского района. Предварительно три "прилета". Также есть предварительная информация о пожаре на одном из нежилых объектов и в частном доме", - написал Терехов.

По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, один человек пострадал в результате обстрела. "Попадание в частное домовладение. Пожара нет", - отметил он.

Напомним, на Харьковском направлении оккупанты пытались наступать в направлении Харькова, ВСУ отбили атаку. Ранее городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что в пятницу утром, 18 августа, захватчики ударили по трем районам Харькова. По его данным, противники попали в жилое здание и инфраструктурный объект.

Тем временем в Харькове, который ежедневно страдает от артиллерийского огня РФ,установили первую остановку-укрытие. В ней можно будет спрятаться и переждать воздушную тревогу.

Железобетонная конструкция вмещает не менее 50 человек, сидячих мест двенадцать. Внутри укрытие оснащено камерами наблюдения и 100 кг песка на случай пожара. Также там размещена карта движения и расписание транспорта.

По словам мэра Игоря Терехова, всего таких остановок планируется установить 25 штук. Такие же остановки-укрытия планируют построить и в Киеве.

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