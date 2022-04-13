Украинские военные уничтожили полевой склад боеприпасов противника.

За текущие сутки на южных рубежах нашей обороны вражеские потери составили: 12 оккупантов и 11 единиц техники, среди которых 3 БПЛА, 2 самоходные артиллерийские установки, реактивная система залпового огня "Град" и другая автомобильная техника.

Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

Также точно уничтожен полевой склад боеприпасов противника.

"Враг прибегает к отчаянным попыткам улучшить тактическое положение и вернуться на границу Херсонской и Николаевской областей. Но наши войска прочно удерживают отбитые территории, даже под артиллерийскими обстрелами", - информирует ОК "Юг".

Как отмечается, остается высокой угроза применения противником ракетного вооружения по объектам инфраструктуры южных регионов.

Корабельная группировка противника в Черноморской операционной зоне остается на предварительно занятых позициях в условиях усиления шторма.

Ранее сообщалось, что зенитные ракетные войска Воздушных сил ВСУ сбили 300-ю цель с начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.

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