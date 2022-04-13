Защитники нашей страны уничтожили Су-25 противника.

Зенитные ракетные войска Воздушных сил ВСУ сбили 300-ю - юбилейную - цель с начала широкомасштабного вторжения российских войск в Украину.

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ

"12 апреля на Востоке и Юге Украины, где больше всего осуществляет авианалеты российская авиация, наблюдалась не слишком благоприятная погода для выполнения задач. Поэтому интенсивность полетов вражеской авиации была низкой. Впрочем, это не помешало зенитным ракетным войскам Воздушных Сил Вооруженных сил Украины поразить вражеский штурмовик Су-25", - отмечено в частности в сообщении.

Командование отмечает, что целями ЗРВ Воздушных Сил являются: самолеты, вертолеты, БПЛА, крылатые и баллистические ракеты.

Напомним, войска РФ ворвались в Украину рано утром 24 февраля.

Враг сначала бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирное население, в частности, наносил удары по Киеву, Мариуполю, Харькову, Херсону, Чернигову, Сумах и Николаеву.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на 14 апреля в украинском государстве уничтожено, в том числе 19,6 тыс. оккупантов, а также 157 самолетов и 140 вертолетов.

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