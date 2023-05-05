Российские оккупанты сосредотачиваются на атаках на трех направлениях фронта.

Украинские военные 4 мая отбили около 60 атак российских захватчиков на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях. Именно здесь противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке 5 мая. Отмечается, что самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

Также, на Бахмутском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Богдановка и Марково. От вражеских обстрелов пострадали 13 населенных пунктов Донецкой области.

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А на Марьинском направлении, по данным Генштаба, россияне пытаются улучшить тактическое положение. "В течение суток отражены многочисленные атаки противника в районе Марьинки. В то же время, вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Победа и Новомихайловка Донецкой области", - говорится в сообщении.

Также безуспешные наступательные действия противник пытался провести на Лиманском направлении: бои велись в районах Белогоровки и южно-западной окраины Спорного. Артиллерийским обстрелам подверглись 8 населенных пунктов Луганской области и 5 - Донецкой области.

Между тем на Авдеевском направлении российские оккупанты наступательных действий 4 мая не проводили. Враг обстрелял Авдеевку, Первомайское, Нетайлово и Карловку Донецкой области. А на Шахтерском направлении россияне обстреляли Угледар, Новоукраинку, Пречистовку и Шахтерское Донецкой области.

Не проводили оккупанты наступательных действий и на Купянском направлении. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись 10 населенных пунктов Харьковской области.

А на Запорожском и Херсонском направлениях российские захватчики обороняются. Они обстреляли более 55 населенных пунктов в Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях, в частности города Херсон и Никополь.

Между тем, на Северском и Слобожанском направлениях Россия со своей территории продолжает обстрелы мирных украинских городов и сел, а также совершенствует инженерное оборудование местности. За прошедшие сутки враг обстрелял 5 населенных пунктов Черниговской области; 13 - Сумской области, а также 12 - на Харьковщине. "Уничтожены и повреждены частные дома. Есть раненые среди гражданского населения", - отметили в Генштабе.

Война в Украине - другие новости

Как сообщал УНИАН, в американской разведке считают, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, сосредоточится на укреплении контроля на оккупированных территориях Украины. Его армия в ближайшее время не будет проводить масштабных операций по захвату новых.

В ВСУ отмечают, что российские оккупанты еще имеют ресурсы для продолжения войны. В частности, страна-агрессор имеет запас техники, хотя она в них уже по большей части и устарела. Спикер восточной группировки войск Вооруженных Сил Сергей Череватый отметил, что Бахмут остается главной целью россиян. За прошедшие сутки россияне 19 раз атаковали позиции украинских защитников в районе этого города, совершили 229 обстрелов и два авианалета.

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