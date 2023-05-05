Также защитники Украины уничтожили около 80 единиц разнообразной вражеской техники, в том числе БпЛА.

Украинские военные за минувшие сутки, 4 мая, ликвидировали 620 российских оккупантов и уничтожили десятки единиц вражеской техники.

Таким образом, общие потери российской армии с 24 февраля до 5 мая выросли ориентировочно до 193210 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Также защитники Украины уничтожили около 80 единиц разнообразной вражеской техники.

В частности, россияне за сутки недосчитались трех танков (всего уничтожено 3710 единиц); восемь боевых бронированных машин (7224); 16 артиллерийских систем (2978); три реактивных системы залпового огня (всего - 550); 30 единиц автомобильной техники и автоцистерн (5916) и три единицы специальной техники.

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Кроме этого, отмечают в Генштабе, в четверг было уничтожено 17 беспилотников оперативно-тактического уровня (всего - 2540).

Также ВСУ с начала полномасштабного вторжения уничтожили 304 вражеских средства противовоздушной обороны; 308 самолетов; 294 вертолета; 18 кораблей и катеров. Не долетели до своих целей и 947 российских крылатых ракет.

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Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, украинская военная авиация в течение 4 мая нанесла 6 ударов по позициям российских оккупантов. А подразделения украинских ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 8 районов сосредоточения живой силы, 2 склада боеприпасов и 1 станцию радиоэлектронной борьбы.

В целом украинские военные за прошедшие сутки отбили около 60 атак российских захватчиков на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, где они сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий.

Также представитель восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый рассказал, что за предыдущие сутки в Донецкой области было уничтожено 133 оккупанта и поражены восемь вражеских складов боекомплектов.

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