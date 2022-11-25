В Луганской области на фронте происходят две противоположные ситуации: атаки на Белогоровку и продвижение ВСУ на Сватовско-Кременском направлении. Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире информационного телемарафона.
"В Луганской области абсолютно две разные сейчас ситуации: там, где наша несокрушимая и известная Белогоровка, там наши ребята держат оборону, там постоянные атаки со стороны российских оккупационных войск. Что касается Сватовско-Кременского направления, то там есть более позитивные новости от ВСУ", - сказал Гайдай.
По словам главы ОВА, оккупанты готовятся к наступлению украинских военных очень мощно.
"Даже видео у нас есть – это не десятки, это под 200 грузовиков едут в сторону Сватово, везут строительные материалы, "зубы дракона" так называемые для строительства так называемой "линии защиты Вагнера". Свозят туда все новые и новые резервы. Резервы разные - как перебрасывают туда частично из Херсона, так и те свежемобилизованные, которых понабирали в России", - сказал Гайдай.
Он также выразил сомнения относительно возможности России обеспечить большее количество мобилизованных, если там объявят массовую мобилизацию.
"Что касается мобилизации каких-то миллионов – я не сомневаюсь, что если кремлевский режим скажет, то будут набирать. Но это все связано с логистикой, обеспечением, и это нереально сделать. Даже не могут нормально обеспечить и своевременно перебросить эти знаменитые 300 тысяч, а что говорить о миллионах людей: у них нет ни формы, ни питания, ни оружия. Хотя кремлевский режим доказал уже, что им абсолютно плевать на своих людей", - отметил председатель ОВА.
Ситуация на Луганщине
Сергей Гайдай считает, что освобождение Луганской области ускорится с наступлением морозов.
По его словам, на направлении Сватово - Кременная инициатива на стороне Вооруженных сил Украины, а Белогоровку атакуют российские "зэки".
23 ноября в Луганской областной военной администрации поделились, что на захваченной части региона в некоторых населенных пунктах враги "мобилизовали" почти всех мужчин. В ОВА также сообщали, что оккупанты потеряли "козырь".
Впоследствии стало известно, что под предлогом контрдиверсионных действий российские оккупанты вывезли около 20 фермеров из двух населенных пунктов Луганщины.