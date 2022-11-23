В одном из оккупированных поселков противники забрали "мобилизованных" и вывезли за одни сутки.

Российские оккупанты в селах вокруг Должанска Луганской области "мобилизовали" практически всех мужчин.

В частности, в поселке Хмельницкий "мобилизованных" забрали и вывезли за одни сутки, а тех, кто пытался спрятаться у родственников или друзей, нашли с помощью представителей сельских и поселковых "советов", об этом сообщает Луганская областная военная администрация.

"В селах вокруг Должанска россияне "мобилизовали" практически всех мужчин, на Старобельщине военные РФ заселяются в пустые дома", - говорится в сообщении.

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Также стало известно, что оккупационные власти с января собираются повысить тарифы на коммуналку.

"Более низкие тарифы на коммунальные услуги - это был один из козырей оккупационных властей при захвате городов, на что рассчитывали, в основном, пожилые люди, которые решили остаться. Однако и этот подарок оказался временным. До конца месяца должны утвердить повышение стоимости на 10% практически всех услуг. Исчезают и остатки платежеспособных мужчин. Так, в 10 селах и поселках вокруг Должанска мобилизовали почти всех, кому до 60 лет", - рассказали в администрации.

Ситуация в Луганской области во время войны с Россией - важнейшие новости

Противникам удалось взять под контроль ряд населенных пунктов в Луганской области. Оккупанты объявили там так называемую "мобилизацию".

Вооруженные силы Украины с конца лета активно вытесняют врагов из ряда наших областей. В частности, 14 ноября стало известно, что в Луганской области уже деоккупировали 12 населенных пунктов.

19 числа сообщалось, что после отступления с правобережья Херсонской области РФ перебрасывает в Луганскую область остатки профессиональных военных - десантников.

Стоит отметить, что необратимые потери России в Украине уже составляют около 85 тыс. 410 захватчиков.

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