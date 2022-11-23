Враг продолжает принудительное переселение проукраински настроенных жителей Луганщины.

Под предлогом контрдиверсионных действий российские оккупанты вывезли около 20 фермеров из двух населенных пунктов в Луганской области.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook относительно оперативной информации по состоянию на 18:00.

Отмечается, что на временно занятой территории Луганской области российские оккупанты продолжают принудительное переселение проукраински настроенных жителей.

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"Так, под предлогом контрдиверсионных действий, в течение прошлой недели из населенных пунктов Денежникове и Штормовое Луганской области вывезено около 20 местных фермеров", - говорится в сообщении.

Депортация украинцев - что известно

Российские захватчики вывозят в Россию всех кого считают нужным, в том числе у укаинских детей. Часть людей насильно депортируют в города на востоке РФ. В МИД Украины осудили принудительную депортацию украинцев и напомнили, что Москва нарушает нормы международного права.

Так, оккупанты из одного из сел Херсонщины вывезли в Россию 34 ребенка. Также жителей области вывозили во временно оккупированный Крым с последующим переселением на территорию России.

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