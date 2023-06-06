Военное преступление совершили оккупанты из Ставропольского края РФ.

Стало известно, какое именно подразделение оккупационной армии осуществило подрыв дамбы Каховской ГЭС.

Как сообщает блогер "Николаевский Ванек", это военное преступление совершили оккупанты 205 мотострелковой бригады Вооруженных сил РФ, базирующейся в Ставропольском крае РФ.

"По нашим данным, подрыв ГЭС осуществлен личным составом 1 батальона 205 мотострелковой бригады ВС РФ", - отметил блогер.

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Подрыв Каховской ГЭС

Ночью 6 июня россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС, которая расположена от Херсона выше по течению Днепра.

Президент Владимир Зеленский созвал экстренное заседание СНБО и заявил, что подрыв оккупантами дамбы Каховской ГЭС лишь подтверждает, что каждый метр украинской земли они используют для террора.

В Энергоатоме заявили, что подрыв российскими войсками Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), однако ситуация контролируется.

Известно, что дамба получила критические повреждения. Сейчас южные территории Украины могут остаться без электричества и воды. Существует большая вероятность подтопления. В Херсонской ОВА говорят, что уровень воды из-за подрыва дамбы станет критическим в течение пяти часов. Людей предупредили о срочной эвакуации в другие области Украины.

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