В бухтах Севастополя находится, в частности, один носитель крылатых ракет "Калибр".

Российские оккупационные войска продолжают прятать свои корабли. Так, после ряда успешных атак Сил обороны Украины, в оккупированном Севастополе остается все меньше судов Черноморского флота РФ.

Как сообщает мониторинговая группа "Крымского ветра", в бухтах Севастополя находится, в частности, один носитель крылатых ракет "Калибр". Речь идет о малом ракетном корабле "Циклон".

Среди других значимых суден в Севастополе остаются такие корабли:

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1 сторожевой корабль проекта 1135 "Буревестник",

2 больших десантных корабля проекта 775,

1 малый ракетный корабль проекта 1239 "Сивуч",

1 базовый тральщик проекта 12700 "Александрит",

1 тральщик проекта 266М "Аквамарин-М",

2 разведкорабля – "Приазовье" и "Иван Хурс".

В ремонте на Севморзаводе находится 1 большой десантный корабль проекта 775. Кроме того, на 13 заводе ЧФ РФ в ремонте стоят 2 больших десантных кораблья проекта 775, а также 1 малый ракетный корабль проекта 1239 "Сивуч".

В то же время OSINT-исследователь, известный под ником MT Anderson, опубликовал в сети спутниковые снимки (датированы 2 декабря, – ред.), на которых зафиксированы корабли РФ в оккупированном Севастополе:

РФ выводит корабли из оккупированного Севастополя: что известно

В последние несколько месяцев Украина провела ряд успешных операций, в результате которых были выведены из строя российские корабли. Так, Черноморский флот "лишился" большого десантного корабля "Минск". Удар был нанесен и по подводной лодке, способной нести ракеты "Калибр".

10 ноября в ГУР рассказали об успешной операции в районе оккупированного Крыма. Там пор азили малые десантные катера проекта 11770 (класс "Серна"). Отмечалось, что на бортах находился экипаж, также бронированная техника оккупантов.

На фоне атак РФ начала перемещать свои корабли в порт Новороссийска. Однако, по словам члена Меджлиса крымскотатарского народа Эскендера Бариева, россияне не станут выводить весь флот из Крыма.

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