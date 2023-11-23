В частности, командир одного из судов погиб.

Стали известны новые подробности поражения двух десантных катеров Российской Федерации две недели назад возле оккупированного Крыма.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий-министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале. Федоров рассказал подробности, как россияне потеряли два десантных катера в результате работы морских дронов.

"Две недели назад власти страны-террориста заявили, что успешно отбили атаку дронов - без разрушений и жертв. Однако уже сейчас оказалось, что 2 вражеских десантных катера "устали", а командир одного из судов погиб. Можно сказать, что героически, ведь работа первого в мире флота морских дронов точно войдет в историю", - подчеркнул Федоров.

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Новые потери россиян в Крыму: что известно

Как сообщал УНИАН, 10 ноября Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило о проведении ночной операции на территории временно оккупированного повиострова. Вследствие удалось поразить малые десантные катера проекта 11770 (класс "Серна") Черноморского флота РФ. На судах находился экипаж и загружена бронированная техника, в частности, БТР-82.

Малые десантные катера класса "Серна" Россия активно использовала во время оккупации острова Змеиный для переброски военной техники и десанта. "Серна" имеет высокую скорость, может вмещать до 45 тонн груза и 92 человека вооруженного десанта. Известно, что российские захватчики используют их для высадки передовых групп морской пехоты или эвакуации.

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