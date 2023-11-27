Оккупантам в Крыму нужны средние катера для оперативного выполнения военных задач.

Россияне пока не будут выводить весь свой флот из Крыма, несмотря на постоянные удары ВСУ по их позициям и мощную непогоду. Об этом в эфире "24 Канала" рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев, комментируя ситуацию с российским флотом на полуострове.

Он отметил, что россияне не будут полностью вывозить корабли из Севастополя, потому что им нужны средние катера для оперативного выполнения военных задач. Однако корабли, осуществляющие атаки по Украине, оккупанты начали вывозить на территорию Новороссийска и Абхазии.

Кроме того, Севастополь очень важен для оккупантов, ведь там есть установки и средства, с помощью которых можно загружать корабли баллистическими ракетами. Таких установок нет ни в Новороссийске, ни в Абхазии.

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Отмечается, что, по предварительной информации, россияне планируют строить такие средства для того, чтобы иметь возможность осуществлять массированные обстрелы Украины.

Черноморский флот РФ

ГУР неоднократно рассказывало о проведенных спецоперациях в оккупированном Крыму и на Черном море. В результате действий украинских разведчиков были поражены десантные корабли ЧФ РФ.

В частности, 4 ноября стало известно, что тактическая авиация Воздушных сил ударила по судоремонтному заводу "Залив" в Керчи. Тогда сообщалось, что ВСУ нанесли успешные удары по морской и портовой инфраструктуре завода. А 5 ноября командующий Воздушными силами Николай Олещук рассказал, что на этом заводе был поражен один из новейших кораблей ЧФ РФ. 6 ноября стало известно, что речь идет о ракетоносителе "Аскольд".

Как отмечал представитель Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук, это привело к тому, что сейчас Россия уже ограничена в возможностях неожиданно атаковать наше государство с моря.

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