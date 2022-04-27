Штаты ускоряют поставки оружия Украине, отметил госсекретарь.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты не верят в настроенность президента РФ Владимира Путина на дипломатическое взаимодействие с Киевом.

Как пишет "Голос Америки", об этом Блинкен сказал, выступая во вторник в сенатском Комитете по международным делам.

"До сих пор мы не видели никаких признаков того, что президент Путин серьезно настроен на конструктивные переговоры", - отметил он.

Блинкен был первым, кто выступил перед законодателями после того, как в минувшее воскресенье он и министр обороны Ллойд Остин неожиданно посетили Киев и встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Блинкен отметил, что США ускоряют поставки оружия Украине, и что теперь этот процесс обычно занимает всего 72 часа после получения запроса от Украины.

"Территория, захватить которую за каких-нибудь несколько недель еще два месяца назад считало себя способным российское правительство, сегодня прочно принадлежит Украине", - констатировал он.

Выражая стремление США поддержать усилия Украины, направленные на дипломатическое завершение войны, Блинкен добавил, что цель Вашингтона - "убедиться, что (у Украины - Ред.) есть возможность отразить российскую агрессию и, более того, укрепить свои позиции за столом переговоров".

Госсекретарь отметил, что в ходе переговоров с Россией перед вторжением 24 февраля стало ясно, что жалобы Путина на вступление Украины в НАТО были лишь предлогом.

"Мы стремились привлечь их к обсуждению этих вопросов со всей серьезностью. Из собственных слов президента Путина было совершенно ясно, что речь никогда не шла о потенциальном вступлении Украины в НАТО. Он с самого начала был убежден, что Украина не имеет права быть суверенной, независимой страной", - сказал Блинкен.

Глава внешнеполитического ведомства подтвердил приверженность США делу помощи Украине. "Я горжусь тем, что Соединенные Штаты сделали в поддержку украинского правительства и народа Украины, и еще более твердо уверен в том, что мы должны продолжать это делать", - заявил он.

Американская делегация, в состав которой входили Энтони Блинкен и Ллойд Остин, посетила Украину 24 апреля.

Напомним, РФ рано утром 24 февраля вторглась в Украину. Сначала противник бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирных людей, в частности, в Киеве, Чернигове, Харькове, Николаеве, Херсоне, Львове, Одессе и Запорожье. Украинские воины давали достойный отпор противнику.

Между Украиной и Россией прошло несколько раундов мирных переговоров, однако прорыва пока нет. Советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович полагает, что в голове у Владимира Путина могла победить "партия войны".

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