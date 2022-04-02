Пентагон объявил о дополнительной военной помощи Украине в размере 300 миллионов долларов.
Об этом говорится в пресс-релизе на сайте Минобороны США.
"Это решение подчеркивает непоколебимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины в поддержку ее героических усилий по отражению России", - говорится в тексте релиза.
В возможности этого пакета входят:
- Ракетные системы с лазерным наведением
- Тактические БПЛА Switchblade
- БПЛА Puma
- Бронированные высокомобильные многоцелевые машины
- Боеприпасы малого и крупного калибров
- Приборы ночного видения, тепловизоры
- Тактические защитные системы связи
- Коммерческие услуги спутниковой съемки
- Медикаменты, полевое оборудование и тому подобное.
"Это объявление является началом процесса заключения контрактов на предоставление новых возможностей ВСУ", - отметили в МО США.
Отмечается, что на сегодня США уже выделили Украине более 2,3 миллиарда долларов в виде помощи в сфере безопасности, в том числе более 1,6 миллиарда долларов после начала вторжения РФ.