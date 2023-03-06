Украинские государственные структуры уже разработали механизм, как будут восстанавливать свою работу на освобожденной территории.

У Министерства внутренних дел уже готов алгоритм восстановления своей работы на территориях Крыма и ОРДЛО, которые были оккупированы с 2014 года. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в эфире телемарафона.

"У нас есть расчеты личного состава, персонала наших служб. И, конечно, мы работаем в тесном взаимодействии и с Минобороны, и с другими министерствами", – рассказал Клименко.

Он отметил, что перед украинским государством в целом стоит сложная комплексная задача по восстановлению нормальной жизни на территории ОРДЛО и Крыма после их освобождения. Предстоит восстанавливать работу государства во всех сферах жизни – от работы полиции до функционирования детских садиков.

Видео дня

Перспективы освобождения Крыма

По мнению военного эксперта Романа Свитана, будущее контрнаступление ВСУ произойдет на южном направлении – в сторону Азовского моря. Никакое другое направление не имеет перспектив.

При этом освобождение Крыма не должно стать непосильной задачей. Военный эксперт Олег Жданов уверен, что ВСУ не придется штурмовать окопы россиян в Крыму "потом и кровью". Задача вполне может быть решена воздействием артиллерии, что вынудит врага сдать полуостров.

Глава СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что Крым действительно будут освобождать именно военной силой. Утвержденные в 2021 году планы дипломатической деоккупации уже неактуальны.

Вас также могут заинтересовать новости: