Одной из задач таких подразделений должно быть выявление корректировщиков и диверсантов.

В Симферополе оккупанты боятся активизации проукраинского движения и создают "добровольческие дружины" одной из задач которых, в частности, будет выявление корректировщиков и диверсантов.

"В Симферополе временно оккупированной республики Крым российская оккупационная власть, опасаясь активизации проукраинского движения, действий патриотически настроенных ячеек, создает так называемые "добровольные дружины". Известно, что из-за войны в Украине, существует определенная нехватка сотрудников правоохранительных органов, поэтому, кроме патрулирования города, одной из задач упомянутых подразделений должно быть выявление корректировщиков и диверсантов", - сообщает в Facebook Генштаб ВСУ.

Освобождение Крыма: прогнозы и заявления

Россия оккупировала Крым в 2014 году, однако сейчас в СМИ все чаще появляются положительные прогнозы относительно его деоккупации уже в 2023 году. Американский генерал Бен Годжес недавно представил свой план деоккупации украинского полуострова. По его убеждению, сначала ВСУ могли бы ударить по военной инфраструктуре врага.

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В ОК "Юг" отмечают, что возвращение Крыма не будет легким, поскольку оккупанты так просто его не покинут, но освобождение полуострова не будет сопровождаться тяжелыми боями.

Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что Украину не волнует позиция России по деоккупации Крыма. Он добавил, что "у нас огромный долг перед крымскими татарами".

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