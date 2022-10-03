За минувшие сутки украинские воины на юге уничтожили, в частности, 40 оккупантов и 2 танка.

За минувшие сутки на юге ВСУ уничтожили вражеский вертолет Ка-52, 40 оккупантов и 2 танка.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает оперативное командование "Юг".

"Нашей авиацией нанесено 7 ударов по врагу, силами противовоздушной обороны в Бериславском районе сбит вражеский ударный вертолет Ка-52. Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 340 огневых задач. Уничтожено 40 рашистов, 2 танка и 7 единиц другой авто-бронетехники", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки украинские войска поразили пять командных пунктов российских оккупантов, три их склада с боеприпасами и 14 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники врага.

1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Лимане Донецкой области украинские военные уже подняли государственный флаг, но там еще идут боевые действия. Днем 2 октября глава государства заявил, что Лиман полностью зачищен от русских войск.

По мнению главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, после Лимана ВСУ освободят Кременную. А дальше войска могут двинуться в сторону "треугольника" городов Северодонецк, Лисичанск, Рубежное.

В Пентагоне отметили важность деоккупации Лимана. Как сообщил Министр обороны США Ллойд Остин, город располагался поперек линий, которые рашисти использовали для переброски войск и техники на юг и запад. Отсутствие этих маршрутов создаст сложности для врага.

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