В ВСУ призывают верить в своих защитников.

Специалисты противовоздушной обороны одной из бригад ОК "Север" метко обезвредили вражеский БПЛА, который фиксировал информацию для врага.

Об этом сообщает пресс-центр Оперативного командования "Север".

"Верьте в своих защитников! Они - сверхмощные. Север выстоит", - подчеркнули в командовании.

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