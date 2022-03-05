Сбит вражеский беспилотник / фото facebook.com/kommander.nord
Специалисты противовоздушной обороны одной из бригад ОК "Север" метко обезвредили вражеский БПЛА, который фиксировал информацию для врага.
Об этом сообщает пресс-центр Оперативного командования "Север".
"Верьте в своих защитников! Они - сверхмощные. Север выстоит", - подчеркнули в командовании.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Украинские морпехи уничтожили четыре вертолета россиян (фото)
- Войска РФ полностью уничтожили село Яковлевка в Харьковской области
- В Буче умерли двое тяжело раненых детей, которых не позволили вывезти оккупанты
- Оккупанты разбросали в Мариуполе взрывчатку под видом детских игрушек (фото)
- ПВО Украины сбила российский самолет в Одессе