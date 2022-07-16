По словам эксперта, РФ нужен был Змеиный в качестве плацдарма для наступления на Белгород-Днестровский и Татарбунарский районы.

Военный эксперт Михаил Притула пояснил, в каких целях Россия хотела использовать остров Змеиный.

Об этом он рассказал на Youtube-канале "Апостроф TV".

"Для чего им нужен был остров Змеиный – это плацдарм для наступления на Белгород-Днестровский, Татарбунарский и другие районы (Украины - ред.), те, которые находятся за заливом, за мостом в заливе. Там Приднестровская Молдавская Республика, которая по сути является форпостом Российской Федерации, и там находится очень большое количество оружия. Все оружие, которое было у групп советских войск в Европе, когда Советский Союз оккупировал страны Восточной Европы, то у Чехословакии, Германии, Венгрии, Польши, там было большое количество оружия советских войск. И все это оружие завезено сейчас в Приднестровье, и находится там на складах", - отметил эксперт.

По его словам, в Приднестровье армия насчитывает 5 тыс. и 30 тыс. – мобилизационный потенциал. Но очень много оружия. И если бы Украина не подбила крейсер "Москва", если бы не уничтожила оккупантов на острове Змеиный, то было бы наступление на эти районы, было бы наступление на Молдову, так как Путин мечтает о восстановлении Советского Союза и все для того делает.

"Но это у него не получилось. Нет ни Змеиного, ни крейсера "Москва". Поэтому мы фактически спасли Молдову по состоянию на сегодняшний день. Путин будет и дальше погружаться в свои идеи относительно расширенного варианта Северной Кореи, и дальше он будет действовать достаточно примитивными, деградирующими методами, по мере того, как будет деградировать его командование и управление", - сказал Притула.

Военный эксперт также проанализировал, почему оккупанты продолжают уничтожать свою технику на острове.

"Может быть несколько версий. Это не просто демонстрация силы. Может они думают, что туда заехали украинские военные, в чем нет смысла, им там находиться. Достаточно просто иметь огневой контроль над этим островом. Или они (оккупанты - ред.) показывают, что они также имеют огневой контроль на этим островом, чтобы туда никто не зашел", - поделился соображениями эксперт.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты захватили остров Змеиный в Черном море в первые дни полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

30 июня после огневых ударов по Змеиному украинскими ракетными и артиллерийскими подразделениями российские захватчики покинули остров.

4 июля стало известно, что на острове Змеиный установлен флаг Украины.

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