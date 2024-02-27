Отмечается, что атаки "банзай" обходятся россиянам очень дорого

Во время Второй мировой войны японские войска часто прибегали к атакам в виде "мясных волн", которые должны были шокировать войска противника. Эти атаки называли "банзай", но по атакующим открывали огонь из пулеметов и минометов.

Издание Forbes пишет, что в Украине российские войска прибегают к аналогичной тактике. Разница лишь в том, что у украинцев заканчиваются боеприпасы из-за того, что поддерживающие Россию республиканцы в Конгрессе США продолжают блокировать американскую помощь Киеву.

"Мясные штурмы" не являются чем-то новым в широкомасштабной войне России против Украины, но тактика развивается. Учитывая отчаянную нехватку артиллерийских боеприпасов у украинцев, россияне делают ставку на то, что наступающие одна за другой волны войск на боевых машинах пехоты смогут истощить украинскую огневую мощь быстрее, чем украинцы истощат российские людские ресурсы.

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Украинский центр оборонных стратегий отметил современную тактику "банзай" в боях к западу от Бахмута.

"Ударная группа, состоящая из 100-200 человек на 8-12 БМП, быстро выдвигается к передней линии украинских сил обороны и начинает атаку. Из-за нехватки боеприпасов часть ударной группы достигает цели и вступает в бой. Одновременно другая штурмовая группа быстро продвигается к району боевых действий. Эта тактика позволяет непрерывно наращивать усилия, но приводит к значительным потерям противника. До 60% бронетехники в одной атаке и до половины личного состава. Это также приводит к увеличению потерь в подразделениях украинских сил обороны, что является для них критическим", - объяснили в ЦСО.

Эти атаки "банзай" обходятся россиянам очень дорого и объясняют, почему россияне теряют около 800 военнослужащих в день, по данным украинского министерства обороны. И почему русские, по оценкам аналитика Эндрю Перпетуа из открытых источников, списали или бросили 19 БМП и БТР только за последние два дня.

В первые два года широкомасштабной войны русские в среднем теряли около 80 БМП и БТР в месяц. В последнее время они теряют их сотнями в месяц. Это истощение, которое даже русские с их большими запасами старых машин времен холодной войны не могут поддерживать очень долго.

Недаром Кремль располагает достаточным количеством БМП, чтобы вести тяжелые бои еще год. После этого российским войскам придется искать другие способы ведения боя.

Но в краткосрочной перспективе современные "банзай" штурмы, какими бы дорогостоящими они ни были для русских, работают. Роботино сейчас находится в "серой зоне", где ни русские, ни украинцы полностью не контролируют ситуацию.

Потери России в войне против Украины - последние новости

За неделю, с 18 по 25 февраля, Силы обороны Украины уничтожили около 7390 человек личного состава оккупантов, а также 1154 единицы вооружения и военной техники оккупантов.

Только за минувшие сутки, 26 февраля, украинские воины ликвидировали 850 представителей армии РФ, а также уничтожили 22 БПЛА, один танк, 16 боевых бронированных машин, 16 артсистем, 28 машин и прочее.

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