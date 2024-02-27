Украинские защитники превратили в хлам по 16 боевых бронированных машин и артсистем оккупантов.

Украинские защитники непрерывно защищают нашу землю от российских оккупантов. За минувшие сутки, 26 февраля, бойцы ВСУ уничтожили еще 850 представителей армии Российской Федерации.

Генеральный штаб в Facebook сообщил, что общие боевые потери по состоянию на утро 27 февраля составили:

личного состава - около 411550 (+850) человек;

танков - 6556 (+1) ;

боевых бронированных машин ‒ 12494 (+16);

артиллерийских систем – 1009 (+16);

РСЗО – 1000 (+0);

средства ПВО ‒ 686 (+0);

самолетов / вертолетов – 340 (+0) / 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7729 (+22);

крылатые ракеты - 1912 (+2);

корабли /катера ‒ 25 (+0);

подводные лодки - 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 13065 (+28);

специальная техника -1588 (+8).

Потери РФ в Украине за последнюю неделю - главные новости

За неделю, с 18 по 25 февраля, Силы обороны Украины уничтожили около 7390 человек личного состава оккупантов. Превращено в лом 55 вражеских танков, 243 боевых бронированных машины, 272 артиллерийских системы, 15 РСЗО, 10 установок ПВО, 275 единиц автотехники, 38 единиц спецтехники. Также нашими защитниками уничтожено пять самолетов, девять крылатых ракет и 232 БпЛА.

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