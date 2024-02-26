По словам Сергея Филимонова, Россия наращивает боевые мощности, готовит солдат, восстанавливает боевые части.

Украине нужно минимум 250 тысяч мобилизованных, чтобы "удержать то, что мы имеем". Об этом в интервью NV сказал командующий батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов.

"Это чтобы мы не разговаривали в 2025 году о том, как нам отбить Днепр, а чтобы сейчас говорить о том, как отбить Авдеевку. ... И это время как раз очень хорошо использовать для подготовки, мобилизации и восстановления подразделений, которые дальше должны защищать страну", - считает боец.

По его словам, Россия наращивает боевые мощности, готовит солдат, также восстанавливает свои боевые части, "и мы должны ждать больших массированных мясных штурмов вроде Авдеевки, вроде Купянска, Запорожского направления".

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"Нас ждет не только тяжелая весна и лето, нас вообще ждут тяжелые времена. Единственный, кто может облегчить их, это наши люди, это украинцы, которые должны сейчас записываться в армию, готовиться и делать все для того, чтобы остановить врага на тех рубежах, на которых он есть сегодня", - говорит военный.

Он отметил, что единственная возможная тактика, которая в дальнейшем даст преимущество ВСУ, - это активная оборона, "в которую мы должны стать, чтобы у нас были хорошо подготовленные и защищенные позиции, и когда враг будет атаковать, наносить ему тяжелые потери".

"А после этого, уже на 2025 год думать о наших наступательных действиях. Сейчас для всех очевидно, что мяч на стороне противника и его очередь атаковать", - резюмировал Филимонов.

Мобилизация в Украине - последние новости

Президент Владимир Зеленский указал, с чем надо навести порядок в вопросе мобилизации. По его словам, надо разобраться с тем, что отдельные мобилизованные ни разу не были на фронте.

Как сказал глава государства, ротация военных, длительное время находящихся на передовой, - это главный вопрос, требующий упорядочения в контексте мобилизации.

Ранее в Верховной Раде объяснили, что такое справедливая мобилизация. Глава комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич считает, что "справедливая мобилизация - это не о том, чтобы все обязательно попали в окопы".

По словам нардепа, необходимо, чтобы повестки вручали способом, который понятен всем, и чтобы были исключены противоправные действия со стороны представителей ТЦК.

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