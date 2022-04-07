С начала полномасштабной войны РФ против Украины в Луганской области было обстреляно каждое медицинское учреждение.
Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.
"На Луганщине нет ни одной уцелевшей больницы. С начала полномасштабной войны России и Украины в нашей области было обстреляно каждое медицинское учреждение", - подчеркнул он.
Глава ОВА убежден, что российские военные умышленно лишают Луганщину учреждений здравоохранения - чтобы раненые не имели шансов выжить.
Гайдай также рассказал о разрушенной современной больнице в Рубежном, которая осталась на оккупированной части города.
Сейчас российские военные снимают там видео, обвиняя в разрушениях украинских военных.
"Предатель-главный врач подыгрывает кадыровцам, хотя совершенно точно знает, кто и когда разрушил больницу. Больницы мы отстроим, а предатели ощутят на себе действие Закона о коллаборантах", - убежден он.
Ранее сегодня стало известно, что оккупанты обстреляли больницу в Северодонецке и дома в Лисичанске.
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