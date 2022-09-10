Участники заседания также рассмотрели ситуацию с материально-техническим обеспечением украинского войска.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом сообщили в Офисе президента.

"В первую очередь участники заседания заслушали доклады командующих войск оперативных групп относительно активных действий Сил обороны по деоккупации украинских территорий. По результатам были приняты соответствующие решения, в частности по обеспечению безопасности в освобожденных населенных пунктах", - говорится в сообщении. Видео дня

Отмечается, что отдельное внимание было уделено итогам 5-й встречи Ukraine Defense Contact Group (Контактной группы по вопросам обороны Украины) в формате "Рамштайн", которая завершилась накануне.

Участники заседания также рассмотрели ситуацию с материально-техническим обеспечением украинской армии и определили насущные потребности Сил обороны Украины.

Согласно обнародованной информации, в заседании Ставки приняли участие: министр обороны Алексей Резников и его заместитель Ростислав Замлинский, Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий Национальной гвардии Юрий Лебедь, командующий Сил специальных операций ВСУ Виктор Хоренко, врио председателя Службы безопасности Украины Василий Малюк, министр внутренних дел Денис Монастырский, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Роман Машовец.

В режиме видеосвязи к встрече присоединились: начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Сирский, командующий войск Оперативного командования "Захид" Сергей Литвинов и командующий войск Оперативного командования "Пивдень" Андрей Ковальчук.

Как писал УНИАН, ВСУ на разных направлениях на юге продвинулись на расстояние от двух до нескольких десятков километров.

В этот же день стало известно об освобождении от оккупантов города Купянск, что в Харьковской области.

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