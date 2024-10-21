По спутниковым снимкам было установлено, что четыре десантных корабля и три фрегата Тихоокеанского флота РФ переправили северокорейских военный во Владивосток.

Разведка Южной Кореи NIS узнала подробности о том, каких солдат КНДР отправила на войну против Украины.

Так, стало известно, что в сетябре в РФ отправили 1500 северокорейских солдат, пишет BILD. Спутники обнаружили четыре десантных корабля и три фрегата Тихоокеанского флота РФ, на которых они приплыли из портов Чхонджин и Хамхын во Владивосток.

После этого начало увеличиваться количество перелетов российских военно-транспортных самолетов Ан-124 между Владивостоком и Пхеньяном. Вероятно, они также перевозили северокорейских военных.

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Не менее четырех сотен прибывших в РФ военных из КНДР тренируются в казармах под Хабаровском. По данным южнокорейской разведки, им выдали поддельные документы и российские паспорта и выдают их якобы за бурятов и якутов.

Издание напомнило, что 5 октября Ким Чен Ын посетил спецподразделение в Западном округе Корейской народной армии. Оно считается одним из самых жестоких в мире. Эти гвардейцы были охранниками отца диктатора Ким Чен Ира. Тогда на глазах у его сына они кулаками, руками и молотами разбивали бетонные плиты, поставленные на тела товарищей.

Обозреватель BILD Петер Тиде называет их "боевыми рабами", поскольку они выросли в информационном вакууме без какого-либо внешнего влияния. Будущих солдат обрабатывали идеологией, готовя к уничтожению "дьяволов НАТО" и врагов "любимого лидера". Скорее всего именно их и отправили воевать против Украины.

Солдаты КНДР на войне в Украине

18 октября глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что около 11 тыс. северокорейских военных проходят подготовку на востоке РФ. По его словам, они будут готовы к войне в Украине уже к 1 ноября. Буданов сказал, что около 2500 северокорейских солдат отправится в Курскую область РФ.

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