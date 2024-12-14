Россияне учат Северную Корею современной войне, Путин хочет, чтобы и в Азии прибавилось проблем, предупредил президент Украины.

Есть данные о том, что Россия начала применять заметное количество солдат из Северной Кореи в штурмах, заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 14 декабря.

По его словам, россияне включают их в сводные подразделения и используют в операциях пока только в районах Курской области, однако, уже есть информация, что северокорейцев начнут применять и на других участках фронта.

"Потери среди этой категории уже заметны, - заявил Зеленский. - Фактически Москва втянула в эту войну еще одно государство, причем вовлекла максимально. И если это не эскалация, то что тогда эскалация, о которой многие говорили? Именно Путин делает шаги, расширяющие и продолжающие эту войну. Именно он отталкивает мир".

Видео дня

Президент Украины предупредил, что Путин хочет, чтобы и в Азии прибавилось проблем, ведь именно для этого, по его мнению, "россияне учат Северную Корею современной войне".

"Очевидно, что Москва игнорирует призывы всех стран, от Китая и Бразилии до многих других, о необходимости делать все для деэскалации. Если нет жесткой реакции мира, Россия делает войну хуже. Всегда да. Мы будем защищаться, в том числе против этих северокорейцев. Мы будем и дальше действовать скоординированно со всеми нашими партнерами, чтобы эту войну остановить - остановить надежно, гарантированным миром", - добавил Зеленский.

Солдаты КНДР пошли в бой в Курской области - подробности

Напомним, командир отделения 24-го штурмового батальона "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" сообщил, что в бой северокорейцы пошли больше недели назад:

"Это подготовленный и мотивированный личный состав, который хорошо владеет всеми видами вооружения советского образца, переживает за жизнь своих собратьев и получает жесткую демотивацию из-за потерь".

В СНБО Украины при этом призвали не преувеличивать ситуацию с северокорейскими войсками в Курской области:

"Да, их готовили к введению в бой в качестве пехоты в российских подразделениях, исключительно для количества... Сейчас много слухов о "корейцах, которые не заканчиваются". Они кончаются, даже очень".

Вас также могут заинтересовать новости: