Заместитель министра обороны прокомментировала информацию о замедлении темпов поставок необходимого Украине оружия, которым обеспокоены некоторые западные СМИ.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр пояснила, что соглашения о поставках оружия заключены, но требуется определенное время на его поставки.

Об этом Маляр сообщила в эфире информационного телемарафона.

"Надо понимать, что процесс поставки оружия - это действительно длительный процесс. До того как началось полномасштабное вторжение в Украину, западные производители оружия уже имели определенные контракты и обязательства. То есть, когда мы говорим, что нам необходимо внезапно (поставки оружия - УНИАН) и мы заключаем соглашения, вот прямо завтра, производители должны определенным образом скорректировать те отношения - деловые и партнерские, которые уже были на это время", - отметила Маляр.

Замминистра обороны объяснила, каким образом происходит процесс транзита оружия в страну.

"Если мы говорим о транзите оружия по территории других стран, то это гораздо сложнее, чем что-то провезти физическому лицу в чемодане. Для транзита оружия требуется разрешение на самом высоком уровне, например, это должен сделать либо кабинет министров или парламент другой страны. Эти договоренности происходят на самом высоком уровне между президентами, министрами обороны", - пояснила Маляр.

Замминистра обороны проинформировала, что соглашения о поставках оружия заключены.

"Мы должны набраться терпения и понять, что практически все сделки заключены. Мы понимаем, с какой периодичностью и когда будет поставляться оружие. Но для того, чтобы у нас был уже паритетный уровень в боях, нам нужно определенное время", - отметила Маляр.

Как сообщал УНИАН, сегодня в некоторых СМИ со ссылкой на немецкое издание Welt появилась информация, что Германия за девять недель почти не поставила Украине оружия, несмотря на обещания.

23 мая на авиабазе Вооруженных сил США в Европе "Рамштайн" состоялась вторая встреча руководителей оборонных ведомств нескольких десятков стран.

По результатам встречи министр обороны США Ллойд Остин заявил, что страны планируют предоставить Украине противокорабельные ракеты Harpoon, реактивные системы, танки и боеприпасы.

28 мая президент Владимир Зеленский заявил о ежедневной работе над усилением украинской защиты. Он отметил, что это прежде всего поставки оружия. Вооруженные силы Украины ежедневно приближаются к моменту, когда будут преобладать оккупантов технологически и ударной силой.