Журналисты узнали, что думают украинские военные о подобном соглашении, и чего хотят жители прифронтовых городов и ждут ли они возвращения Украины.

Соглашение с РФ об окончании войны может стать для Украины замаскированной катастрофой.

Как сказал изданию CNN Владимир Саблин, командир батальона 66-й механизированной бригады, "если сейчас будет прекращение огня, для нас станет только хуже". "Потому что враг восстановится, сформирует новые воинские части, перегруппируется и снова нападет", - поделился Саблин.

Недавно представитель европейского оборонного ведомства сообщил CNN, что ведутся "активные обсуждения" прекращение огня.

Видео дня

Согласно мирному плану нового спецпредставителя президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлогга, после прекращения огня последует размещение сил НАТО в демилитаризованной зоне. Именно это является ключевым принципом мирного плана.

"Если бы НАТО могло отправить войска - это стало бы гарантией безопасности в Украине, потому что РФ, как бы она ни говорила, что никого не боится, на самом деле боится Америки и НАТО в целом", - прокомментировал инициативу американцев Саблин.

Издание отмечает, что украинские военные на передовой настроены скептически по отншению договоренности с РФ о прекращении огня. "Вероятность прекращения огня составляет всего 30%. Потому что ситуация на фронте не такова, что мы можем видеть, что будет перемирие. Все это очень сложно", - сказал журналистам издания военный по имени Виктор.

"Я думаю, что 40%. Другая сторона побеждает, захватывая территории. А нам, по большому счету, нечего сказать", - добавил его сослуживец по имени Андрей.

В своем материале издание также приводит точку зрения жителей прифронтовых городов. Одна из них 72-летняя женщина по имени Лариса осталась жить в Лимане, который в настоящее время находится под сильными обстрелами. Журналистам она объяснила, что в эвакуацию не хочет, поскольку родилась и выросла в Лимане, здесь похоронена вся ее родня.

Она не испытывает особой симпатии к Украине, описывая солдат ВСУ, которых она встречает в супермаркетах, как неопрятных. А еще она винит власти в том, что они не помогают внутренним переселенцам. В подтверждение своих слов, женщина привела пример, что ее подругу из Лимана вывезли в Полтаву и поселили в конюшне. "Конюшне! Но там было чисто, и там было немного сена", - сказала женщина.

А 60-летняя Инеса сидит одна на центральной площади Славянска и рассуждает о том, что теперь будущего нет. "Мы его не видим. А кто видит? Я просто хочу, чтобы это прекратилось. Прекратите бомбить", - сказала она.

Переговоры о прекращении войны в Украине

В Европе опасаются, что США предложат соглашение, которое будет невыгодным для Киева и в котором страны ЕС будут использоваться лишь для финансирования и в качестве гаранта.

При этом президент Владимир Зеленский заявил, что исключение Украины из переговоров между США и РФ будет "очень опасным". Он отметил, что на переговорах об окончании войны в Украине должны быть не только США, украинцы и россияне, а и представители Евросоюза.

Вас также могут заинтересовать новости: