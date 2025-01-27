Европа старается укрепить свою геополитическую позицию, но есть проблемы.

В Европе растут опасения того, что США разработает соглашение об окончании войны в Украине, которое будет невыгодным для Киева и в котором страны ЕС будут использоваться лишь для послевоенного финансирования и в качестве гаранта. ЕС стремится укрепить свою геополитическую роль, но теряет позиции на фоне США и Китая, пишет El Pais.

"ЕС мог бы обеспечить свое участие в рамках системы гарантий безопасности будущего соглашения, например, через размещение войск на местах. Однако, как подчеркивают дипломатические источники и аналитики, реализовать эту схему будет чрезвычайно сложно, если США не примут активного участия", - говорится в материале.

При этом страны Европейского Союза имеют мало рычагов давления, чтобы обеспечить себе весомую роль в сотрудничестве с США.

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"Такой сценарий был бы катастрофой для безопасности Европы, не говоря уже о крупном геополитическом поражении", — отмечает источник, пожелавший остаться анонимным.

Крайне важно, чтобы европейцы участвовали в разработке будущей формулы, чтобы напрямую убедиться в вовлеченности США в архитектуру гарантий безопасности, которая не должна полностью опираться только на Европу, считает директор брюссельского офиса Королевского института Элькано Луис Симон. Ведь сценарий, в котором роль Европы в разработке будущего соглашения является органиченной, выгоден России.

"Переговоры по Украине должны проходить между Россией и США, без участия других западных стран. Нам нечего обсуждать с Лондоном или Брюсселем", - заявил помощник кремлевского диктатора Владимира Путина Николай Патрушев.

В это же время президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что переговоры должны проходить с участием США, Украины, России и ЕС.

Другие новости о потенциальном соглашении между Украиной и Россией

Ранее УНИАН сообщал, что есть сомнения в том, что Путин пойдет на переговоры. Их, в частности, озвучил сенатор Томми Тубервиль из штата Алабама.

"Украинцы, а также НАТО и Соединенные Штаты так плохо справились с этой войной, что Путин встал в дверях, чтобы делать все, что он хочет", - сказал он.

Кроме того, Зеленский прокомментировал своеобразный ультиматут Трампа Путину. "Это сигнал сильного человека. Это как выстрел. Здесь нет выстрела в воздух, который предупреждает о чем-то. Здесь сразу он делает месседж прямой, что хочет закончить войну", - подчеркнул президент Украины.

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