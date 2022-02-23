Главнокомандующий ВСУ заверил, что военные понимают, как действовать в случае наступления России.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный заявил, что резервисты упорно выполняют указ о призыве. Поэтому он уверен в надежности защиты Украины.

Об этом он написал в Facebook.

Залужный поблагодарил резервистов оперативного резерва ВСУ, которые с сегодняшнего дня массово идут в территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

"Эти длинные очереди по всей стране формируют поток колоссальной силы, который снесет орду, как только она пересечет наши границы. Ввиду обострения на линии соприкосновения, а также необходимость обеспечить оборону рубежей государства с Востока, Севера и Юга, каждый человек в рядах сил обороны важен", - отметил Залужный.

Он также отметил, что сегодня украинская армия образца 2022 года - не 2014-го. Воины закалены в боях, хорошо оснащены, подготовлены и мотивированы.

"Мы изменились изнутри. ВСУ - это несокрушимый дух боевого братства, взаимоуважения и достоинства. Это одна семья. Нами разработаны и утверждены четкие планы реагирования на любые изменения в оперативной обстановке. Мы спокойны и уверены. Я благодарен всем военнослужащим, которые сейчас на передовой под шквальными обстрелами противника держат позиции, дают нам время и возможность усилить и прикрыть другие направления. Вместе мы - сила", - добавил он.

Призыв резервистов в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский издал указ о призыве резервистов в особый период.

По словам главы государства, речь идет исключительно о гражданах, зачисленных в оперативный резерв - в общей мобилизации необходимости нет.

"Должны повысить готовность украинского войска ко всем возможным изменениям в оперативной обстановке. По решению главнокомандующего Вооруженных сил в ближайшее время также будут проведены учебные сборы резервистов системы территориальной обороны", - добавил Зеленский.

Призыв резервистов особого резерва на военную службу стартовал сегодня, 23 февраля. Призыву будут подлежать резервисты от 18 до 60 лет. Максимальный срок службы - 1 год.

Резервисты оперативного резерва первой очереди должны проходить службу в тех воинских частях и по той специальности, в которых они проходили службу до этого и подписали контракт для прохождения службы в оперативном резерве.

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