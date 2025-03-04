Пока не было информации о строительстве новых заводов по производству "шахедов", отметил Валерий Романенко.

Планы России запускать по Украине ежедневно до 500 ударных БПЛА - "слишком оптимистичные". Такое мнение в эфире "Radio.NV" высказал эксперт по авиации Валерий Романенко.

"Сейчас они 200 не выдерживают. Они неделю в среднем выпускали ежедневно в среднем. А сейчас это упало примерно в 2,5 раза. Я не думаю, что россиянам удастся реализовать. Хотя они выпускают сейчас "шахеды" на двух заводах. Кроме того, готовятся к выпуску реактивных дронов", - сказал Романенко.

Он также добавил, что из указанных 500 дронов не все будут ударными. Часть из них, как и сейчас могут быть обманками. Но даже при таком сценарии увеличить количество запущенных БПЛА вдвое для россиян будет довольно сложно.

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"Это планируется достичь с середины года, где-то к лету. Пока информации, что россияне запустили новый завод - еще не было. Но если у нас не будет информации от США, нам будет трудно запускать наши ударные БПЛА по заводам-производителям. В Ижевске мы вообще не обстреливали ни разу. А в Елабуге один раз обстреляли и будет достаточно трудно поражать", - добавил Романенко.

Эксперт также отметил, что без помощи США будет сложно понять, что расширяет Россия свои заводы. А потому лучше наносить удары по ним именно сейчас. Романенко пояснил:

"Это трудно, там нет критических линий. Это примитивные линии, производство рассредоточено. Но на таких заводах все равно есть уязвимые места. Кислородные станции, водородные, управление с автоматизированными системами. По которым можно наносить удары, чтобы задержать производство. Потому что удары по складам - это не очень эффективно", - .

Российские ударные БПЛА: важные новости

Накануне заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что Россия планирует существенно нарастить производство "шахедов". Он отметил, что в планах Москвы - выйти на возможность одновременно запускать до 500 дронов.

Между тем глава ГУР Кирилл Буданов пояснил, что Украина не может уничтожить заводы по производству "шахедов" по нескольким причинам. Среди них - удаленность таких предприятий и эшелонированная защита средствами РЭБ и РЭР.

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