По его словам, один из факторов - достаточная удаленность таких объектов.

Есть определенные факторы, из-за которых Украине сложно уничтожить заводы по производству "шахедов" в Российской Федерации. Об этом заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Кирилл Буданов в комментарии Новини.LIVE.

"Ответ очевиден. Первое - достаточная удаленность таких объектов. Второй фактор - прикрытие таких объектов мощными средствами РЭБ и ПВО, а также необходимость пройти "первую линию обороны", которая вдоль нашего фронта", - сказал он.

Третий фактор, как отметил Буданов, - большая площадь этих объектов.

Видео дня

"Это плоскостные объекты. Их линейные размеры - в километрах, а дрон несет достаточно ограниченный заряд, то есть дрон - предназначен для поражения точечных объектов. А нам нужно уничтожать плоскостные. Для этого нужны ракеты, а наши ракеты на такие дальности пока не летают", - отметил глава ГУР.

Также Буданов рассказал, что россияне изготавливают большое количество "шахедов", однако точную цифру глава ГУР озвучивать не может.

Производство ударных дронов в РФ

Как сообщал УНИАН, по данным ГУР, Россия налаживает производство аналога реактивного Shahed-238 - Герань-3 с малогабаритным турбореактивным двухконтурным двигателем Tolou-10/13, что обеспечивает скорость полета до 550-600 км/ч и дальность 2 500 км.

Также установлено, что изготовленные на заводе в городе Елабуга БПЛА "Гербера", которые ранее выполняли имитационную функцию, враг начал снаряжать боевыми частями ОФБЧ-2,5 производства предприятия "Базальт" и инженерными боеприпасами КЗ-6. Для приведения боевой части в действие используется взрыватель, подключенный к полетному контроллеру через твердотельное реле RUICHI SSR-10DD.

Кроме того, с начала 2025 года зафиксирован ряд существенных изменений в строении Shahed-136 ("Герань-2", "Гарпия"). Новый вид боевой части весом 90 кг; полетный контроллер, блок распределения мощности и аккумуляторная батарея перенесены из носовой части в хвостовую; в конструкцию БПЛА установлен дополнительный балласт.

В то же время, как отметили в разведке, на помехозащищенной 8-канальной CRP-антенне спутниковой навигации с круговым размещением периферийных патч-антенн обнаружена наклейка с маркировкой на китайском и английском языках "Agricultural equipment parts", а также номером, указывающим на производство в прошлом году.

Вас также могут заинтересовать новости: