Вес одной мины около 10 кг, из которых более 7 кг - именно взрывчатка.

Российские оккупанты запускают по ВСУ дроны-камикадзе "Молния" с минами ТМ-62 в качестве боевой части. В то же время, по словам специалистов, есть несколько недостатков в использовании этих опасных средств: вес, проблемы с управлением и т.д., пишет Defence Express.

Отмечается, что россияне активно используют самолетные дроны-камикадзе, изготовленные с минимальными затратами. Такие БПЛА создают из максимально упрощенных материалов, фактически "из палок", ведь их главная задача - осуществить только один полет.

Ранее эти дроны оснащали относительно стандартными боевыми частями, например кумулятивными гранатами для РПГ-7 или саперными зарядами КЗ-6, подобными тем, что используют в "Ланцете".

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"Теперь они перешли на значительно большие по размеру и опасности боевые части", - говорится в публикации.

В частности, по словам специалистов, на БПЛА все чаще устанавливают противотанковые мины ТМ-62, которые имеют вес около 10 кг, из которых более 7 кг - взрывчатка. Эти мины предназначены для атак по укрытиям украинских защитников.

Однако такой апгрейд вызвал ряд технических проблем. Из-за значительного веса мины запуск дронов "Молния" с наземной катапульты стал невозможным: они сразу теряют высоту после старта:

"Дрон сразу после запуска проседает на несколько метров. Именно поэтому россияне начали поднимать пусковые на верхние этажи домов".

Также эксперты обращают внимание на то, что оснащение миной ТМ-62 требует снятия части фюзеляжа, а это негативно влияет на аэродинамические характеристики. Кроме того, дополнительная нагрузка снижает дальность полета и ухудшает управляемость дрона.

Несмотря на эти ограничения, враг неоднократно применял "Молния", ее двухмоторную модификацию "Молния-2" и "Привет-82" на расстояниях более 30 км. Однако определить точное уменьшение дальности из-за нештатной нагрузки сложно.

"Но привязка врага именно к многоэтажкам для их использования уже является неплохим фактором, который позволяет сузить поиск точек запуска. Особенно учитывая меньшую дальность использования этих дронов с ТМ-62", - отмечают эксперты.

Производство КАБов Россией

Напомним, в РФ сейчас ведется производство новых дальнобойных бомб, которые будут достигать 150-170 километров. Как отметил авиационный эксперт Богдан Долинце, оккупанты из-за приближения к административным границам Днепропетровщины чаще используют по региону именно КАБы.

Он сказал, что захват крупных индустриальных городов Украины для РФ - в приоритете. Расстояние от линии фронта - от оккупированного села Соленое в Донецкой области до административных границ Днепропетровщины - сократилось до менее чем семи километров. И российские войска имеют возможность наносить удары КАБами и артиллерией по приграничным общинам области.

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