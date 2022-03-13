Жаль, что самолеты в список не попали.

Несколько дней назад спикер Пентагона Джон Кирби сказал, что отправка в Украину партии МиГ-29 не поможет закрыть небо и избавиться от бомбардировок со стороны российских нацистов. Это заявление разрушило надежды на передачу истребителей нашим Вооруженным силам. Однако США полностью не отказываются от помощи ВСУ. Недавно появилась информация, что Вашингтон передаст Украине вооружения на сумму $200 миллионов.

Как передает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Белом доме, президент Байден подписал соответствующий указ в минувшую субботу. Благодаря этому в Украину должна "незамедлительно" прибыть партия стрелкового, противотанкового и зенитного вооружения. Конкретные данные отсутствуют, но упоминаются Javelin и Stinger, которые помогут уничтожать российские танки и авиацию. Источники Reuters подчеркнули, что вооружение будет отправлено "для поддержки передовых защитников Украины".

Война Российской Федерации против Украины

Напомним, 24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках города.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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