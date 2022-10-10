В Кривом Роге после обесточивания продолжается поднятие на поверхность шахтеров.

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук отмечает, что в Днепропетровской области сегодня российскими оккупантами был ранен 31 человек, четверо пострадавших - в тяжелом состоянии.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"18 ракет, направленных на Днепропетровщину. 5 из них удалось сбить силам ПВО. Четверо погибших и 31 раненый, из них 10 человек в больнице. Четверо пострадавших - в тяжелом состоянии", - отметил Лукашук.

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Он добавил, что под удар попали четыре района области: Днепровский, Каменский, Никопольский и Криворожский.

"В Днепре в результате ракетных обстрелов повреждены более десяти многоэтажек, здание предприятия, около четырех десятков автомобилей, автобус, остановка общественного транспорта, несколько магазинов. Два пожара ликвидированы спасателями. Били оккупанты и по критической инфраструктуре", - отметил председатель ДОР.

В Каменском и Криворожском районах под ударом также оказалась критическая инфраструктура.

В Кривом Роге 30 тыс. человек остались без воды, но водоснабжение уже восстановлено. Некоторые районы были обесточены. Сейчас энергетики еще работают, 11 тыс. семей остаются без света.

"После вражеских ударов и обесточивания части Кривого Рога в шахтах под землей находилось более 850 шахтеров. Среди них были и женщины. Большинство из них уже подняли на поверхность, этот процесс еще продолжается", - сообщил Лукашук.

В Никопольском районе в результате ракетного удара был поврежден склад сельскохозяйственного предприятия.

Массированный обстрел Украины сегодня - что случилось на Днепропетровщине

Как сообщал УНИАН, ранее глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко заявил, что в результате вражеской массированной атаки на Днепропетровскую область погибли по меньшей мере четыре человека, еще 19 - получили ранения.

В небе над Кривым Рогом украинской воздушной обороной было уничтожены два вражеских дрона-камикадзе Shahed-136.

По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, враг запустил 84 крылатые ракеты и много беспилотников, было сбито более 50 вражеских воздушных целей. Из-за массированной вражеской атаки погибли 11 человек, а 64 - пострадали.

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