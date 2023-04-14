Для этого они планировали перебросить войска на юг, когда Путин будет проходить химиотерапию.

Секретарь Совета национальной безопасности РФ Николай Патрушев и начальник Генштаба Валерий Герасимов хотели саботировать военные действия, чтобы ускорить окончание полномасштабной войны в Украине.

Как пишет DW, об этом сообщается в одном из докладов, входивших в утечку секретных документов Пентагона.

Украинский источник узнал от шпиона близкого к Кремлю, что Герасимов и Патрушев для саботажа планировали перебросить российские войска на юг. Это должно было произойти 5 марта, когда у президента РФ Владимира Путина якобы должен был начаться курс химиотерапии. Согласно задумке, это помешало бы ему повлиять на происходящее.

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Эти данные подтверждают ранее звучавшие слухи об онкологическом заболевании российского лидера. Однако в итоге Герасимов отказался от этих планов. Подробностей этого в документе нет.

Война в Украине - последние новости

За последние сутки российские потери в Украине выросли еще на 500 человек. В целом с начала полномасштабного вторжения агрессор уже потерял ориентировочно 181 090 своих солдат

По данным ГУР, большинство представителей российской элиты понимают, что Россия не сможет победить в войне против Украины, но все еще верят в возможность выйти на "ничью".

По мнению российского оппозиционера, полковника ФСБ Геннадия Гудкова, министр обороны России Сергей Шойгу и Герасимов могут договориться с ЦРУ о ликвидации Путина.

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