Российские власти еще надеются на ничью, но кроме сумасшедших в реальную победу никто не верит.

Большинство представителей российской элиты понимают, что Россия не сможет победить в войне против Украины, но все еще верят в возможность выйти на "ничью". Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире канала "Украина 24".

"На успех там уже давно никто не надеется, кроме, возможно, нескольких совсем больных людей. Есть понимание фатальной безнадежности. Надеются в лучшем случае на какую-то патовую ситуацию или ничью, когда удастся сохранить свои собственные интересы", – рассказал Юсов.

В то же время украинская разведка пока не видит, чтобы влиятельные люди в России были готовы к действенному сопротивлению Кремлю.

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"Понимание есть, а готовности к сопротивлению нет. Максимум пока – в основном готовность к попыткам защиты своих персональных интересов в обмен на какую-то информацию или какое-то взаимодействие. Это уже есть. Ну и я думаю, далее будет готовность и к более решительным действиям", – заявил Юсов.

Перспективы окончания войны

По словам отставного американского генерала Бена Ходжеса, война в Украине может закончиться до конца текущего года. Это станет возможным в том случае, если Запад найдет в себе политическую волю предоставить Украине все необходимое для победы.

В то же время "слитые" документы Пентагона указывают на то, что война РФ против Украины может зайти в тупик. Помимо прогноза о бессрочном конфликте, недавно обнародованный документ также предсказывает, как Зеленский и Путин будут реагировать на вызовы на поле боя.

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