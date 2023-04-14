Несмотря на ослабление накала боев, потери врага остаются достаточно большими.

За последние сутки российские потери в Украине выросли еще на 500 человек. В целом с начала полномасштабного вторжения агрессор уже потерял ориентировочно 181 090 своих солдат, сообщает Генштаб ВСУ.

Кроме того, потери вражеской армии в технике за прошедшие сутки составили:

4 танка (всего ‒ 3650),

16 боевых бронированных машин (всего ‒ 7069),

7 артиллерийских систем (2784),

3 автомобиля/автоцистерны (5640),

1 единица специальной техники (321).

Война в Украине – оценки российских потерь

В документах Пентагона, которые ранее утекли в Сеть, журналисты обнаружили перехваченные данные ФСБ с оценкой собственных российских потерь. В этом ведомстве считают, что Россия потеряла не менее 110 тысяч солдат убитыми и ранеными.

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Особенно высокие потери несут боевики "Группы Вагнера", которых никто особо не жалеет. Как рассказывают попавшие в плен вагнеровцы, в отдельных подразделениях потери могут достигать 80% от изначального состава.

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