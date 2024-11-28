По его словам, Россия планирует нарастить производство высокотехнологичного оружия.

Издание The Guardian писало, что россияне хотят внедрить в "шахеды" искусственный интеллект, чтобы подавить украинскую ПВО. Эксперт по вопросам авиации, заместитель директора украинской компании производителей РЭБ Анатолий Храпчинский поделился своим прогнозом в эфире "Украинского радио".

"Давайте начнем с того, что украинские инженеры и инженеры на самом деле давно занимаются этой темой и есть уже определенные наработки, которые позволяют нам выполнять задачи, например, за счет того же самого искусственного интеллекта на глубине до 2 тыс. км на территории РФ. Это тоже искусственный интеллект, который помогает нам координировать себя на определенной территории, быть незаметным для средств ПВО. То есть, Украина давно уже использует эту технологию. Но мы не любим рассказывать о тонкостях, потому что это помогает врагу получать определенную информацию", - отметил он.

По словам эксперта, большинство новых технологических решений оккупантов было украдено у украинской стороны. Это касается и РЭБов и средств индивидуальной защиты, что также активно занимается врагом.

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"А то, что Россия пытается отмечать об этом, это в очередной раз показывает, что Россия понимает, что без высокотехнологичного оружия она эту войну не выиграет. Именно об этом говорил диктатор Путин, отметив, что будет мощное увеличение технологических парков на территории РФ. Куда, кстати, придет российская молодежь, которая не видела ни одного президента, кроме Путина. То есть промытая пропагандой и они будут пытаться что-то делать. А у них, кстати, есть доступ к определенной информации, к открытым источникам тех же западных СМИ, которые занимаются описанием некоторых технологий. И это является проблемой", - подчеркнул Храпчинский.

Он напомнил, что постоянно указывает, что 2025 год будет решающим для того, чтобы победить врага за счет собственного оружия и помощи от партнеров.

Война в Украине - производство оружия

В первом полугодии 2024 года в Украине произвели в 25 раз больше боеприпасов для артиллерии и минометов, чем за весь 2022 год.

В октябре The Washington Post писал, что Европейский Союз не может производить все необходимое ВСУ оружие и боеприпасы, а потому переходит к инвестициям в украинский оборонно-промышленный комплекс.

Ранее УНИАН сообщал, что европейские союзники меняют подход в вооружении Украины, чтобы обеспечить достаточным количеством ресурсов Силы обороны. Так, партнеры переходят к финансированию украинских госконтрактов с украинскими производителями, которые имеют проблемы с деньгами.

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