РФ не способна даже свою границу прикрыть, отметил Виктор Ягун.

Даже граница у россиян не прикрыта, у них нет возможности закрыть все бреши, которые есть в их "дырявой" обороне. Такое заявление сделал генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун, комментируя недавнюю спецоперацию украинской разведки в оккупированном Крыму.

Проведенную разведчиками операцию эксперт назвал "чрезвычайно сложной".

"Понятное дело, что должен был быть определенный запас хода и отход должен был быть подготовлен. Поэтому это очень серьезная операция, которая готовилась не один день… Это такая демонстрация присутствия на полуострове… Во-вторых, мы в очередной раз убедились, что все, что находится в тылу, дырявое", - отметил он.

По его словам, информация о широкомасштабной обороне побережья - это всего лишь рассказы:

"Даже граница у Россиян не прикрыта. У них нет возможности закрыть все бреши, которые есть в их дырявой обороне. И это касается не только Крыма, это касается всей России".

Мыс Тарханкут - место высадки подразделений ГУР в Крыму

Как писал УНИАН утром 24 августа в оккупированном РФ Крыму состоялся бой. Сообщалось, что подразделения украинской военной разведки высадились на полуостров в рамках спецоперации. По имеющейся информации, спецоперацию провели на территории мыса Тарханкут.

Спустя несоклько часов ГУР показало видео, как украинские защитники вступили в бой с россиянами в Крыму. Отмечалось, что воска РФ понесли потери среди личного состава, также была уничтожена вражеская техника.

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