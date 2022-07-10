На Славянском направлении враг безуспешно провел разведку боем в районе Долины и отошел.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.
"На Славянском направлении враг осуществлял огневое поражение позиций наших войск, провел разведку боем штурмовой группой в районе населенного пункта Долина, успеха не имел, отошел", - говорится в сообщении.
Противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы Долины, Дубравного, Мазановки, Богородичного, Адамовки, Андреевки, Вернополья, Большой Комышевахи, Краснополья и Новой Дмитровки.
Тем временем, на Харьковском направлении основные усилия враг сосредоточивает на недопущении продвижения наших войск. Совершил обстрелы из артиллерии разных калибров в районах населенных пунктов Харьков, Русские Тишки, Питомник, Коробочкино, Ивановка, Дементьевка, Сосновка, Рубежное и Слатино. Авиаудар зафиксирован вблизи Верхнего Салтова. С территории Белгородской области оккупантами нанесен ракетный удар по городу Харькову крылатой ракетой типа "Искандер".
На Волынском и Полесском направлениях изменений в деятельности подразделений вооруженных сил республики Беларусь в приграничных районах Брестской и Гомельской областей не отмечается.
На Северском направлении противник совершил обстрелы вблизи Бачевска, Мирополья, Владимировки, Волковки и Волфино. Неподалеку двух последних нанес еще и авиаудары. Вел воздушную разведку с применением БпЛА.
На Краматорском направлении активных действий враг не проводил. Отмечено перемещение отдельных подразделений в район Белогоровки. Осуществлял обстрелы из минометов, ствольной артиллерии и танков в районах населенных пунктов Северск, Переездное, Григоровка, Верхнекаменское и Белогоровка. Нанес авиаудары неподалеку Славянска, Северска и Серебрянки.
На Бахмутском направлении активных действий оккупанты не проводили. Вражеские обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Вершина, Зайцево, Покровское, Веселое, Ивано-Дарьевка и Углегорской ТЭС. Авиационные удары нанесены неподалеку Берестового и спорного.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и запорожском направлениях, с целью сковывания, противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Опытное, Авдеевка, Марьинка, Павловка, Угледар, Золотая Нива, Комар, Гуляйполе, Орехов, Малые Щербаки и Полтавка. Нанес авиационные удары в районах Каменки, Малых Щербаков и Новоандреевки.
На Южнобугском направлении враг сосредоточивает усилия на недопущении наступления Сил обороны Украины. Обстрелял из ствольной артиллерии районы Лозового, Посад Покровского, Украинки, Партизанского, Любомировки, Кобзарцев и Широкого.
В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины противник удерживает до трех носителей высокоточного оружия.
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